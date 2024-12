Notizie.com - L’ultima decisione di Joe Biden: la grazia ad Hunter. Chi è il figlio del presidente Usa che rischiava vent’anni

Polemiche in Usa dopo lapresidenziale di Joenei confronti del. Donald Trump: “Vale anche per i rivoltosi di Capitol Hill?”.di Joeprima dell’addio alla Casa Bianca ha scatenato la polemica dell’opinione pubblica americana e della politica. Ilinfatti, cinquanta giorni prima della fine del suo mandato ha firmato la“piena e incondizionata” per, ildi Joe: laad. Chi è ildelUsa e di cosa era accusato (Ansa Foto) – notizie.comLaè stata presa dopo il weekend trascorso con la famiglia a Nantucket per il ponte del Rinmento ed è stata annunciata poco prima di partire in Angola, che terràqualche giorno lontano dalle polemiche.era in attesa di due sentenze nell’ambito di altrettanti processi.