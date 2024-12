Biccy.it - Lorella Cuccarini sbotta in aula ad Amici: “Falsa e manipolatrice”

Come anticipato subito dopo le registrazioni, nell’ultima puntata didi Maria c’è stato un litigio trae Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica è stata accusata dalla collega di fare ‘aggressioni psicologiche’ nei confronti dei ragazzi: “Io non te lo permetto più! Quello che fai è intollerabile e non devi mai più farlo. Se la cosa si ripeterà io proporrò un provvedimento disciplinare per te, non so se è una cosa possibile”. Alla base di questa discussione infuocata c’è il fatto che la Pettinelli non vede grosse potenzialità in Luk3 e quindi la maestra del ragazzo accusa Anna di demoralizzarlo e sminuirlo.Punti di vista a confronto tra le profe Anna Pettinelli #24 pic.twitter.com/04D7Nlrspi—Ufficiale (@Ufficiale) December 1, 2024e Anna Pettinelli si incontrano, ma non finisce benissimo.