Latina incidente sulla SS156 | traffico deviato in entrambe le direzioni

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 dicembre 2024- Per, temporaneamente chiusa inlela“dei Monti Lepini” all’altezza del km 49 a. Nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli di cui un mezzo pesante. Ilviene temporaneamentecon indicazioni sul posto. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.