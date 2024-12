Iltempo.it - Il piano in due mosse di Grillo per far cadere Conte: statuto e video, è resa dei conti

A meno di tre giorni dal voto che sancirà il destino del Movimento 5 stelle, Beppeprepara l'assalto finale e invita a collegarsi domani mattina «alle 11.03» sui suoi canali social per «un delicato messaggio da annunciare». La comunicazione è scarna e nessun ulteriore dettaglio viene fornito a parte una vecchia fotografia che accompagna il post dell'annuncio: ritrae i due fondatori del Movimento,e Gianroberto Casaleggio, davanti a un pc, mentre si guardano con aria riflessiva. Un'immagine da 'ritorno alle origini'? Forse. Anche perché quella stessa immagine,la pubblicò in un altro post, il 4 ottobre del 2021, in occasione delle elezioni amministrative, con il messaggio: «12 anni fa abbiamo fatto l'impossibile, ora dobbiamo fare il necessario!». Non è un mistero cosa, nelle intenzioni del garante, sia oggi «necessario» fare:ha detto che preferisce un Movimento «estinto» piuttosto che vederlo trasformato secondo la linea di Giuseppe