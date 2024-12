Liberoquotidiano.it - Gesto osceno sul palco davanti a tutti: pandemonio negli Usa, chi è questa ragazza | Video

La sintesi di Dagospia è come da tradizione tanto piccantella quanto efficace: "Prima giocano con Topolino, poi diventano belle topolone". Su X è diventato virale il, pochi esaustivi secondi, di Sabrina Carpenter. La cantante ha 25 anni, oltre oceano è famosissima già da qualche anno mentre in Europa il suo nome ancora fatica ad affacciarsi come nuova regina del pop contemporaneo. Certo, giovani e giovanissimi la apprezzano anche dalle parti del Vecchio Continente, ma il grande pubblico mainstream la ignora o quasi. Lei, però, si inserisce nel solco di altre ex lolite della musica leggera a stelle e strisce, lanciate in tv da Disney Channel come icone di un pubblico di ragazzini e passate a essere nel breve volgere di pochi mesi vere e proprie bombe sexy. Con buona pace di genitori, censori e bigotti vari che spesso, in America, riescono a fare il bello e il cattivo tempo.