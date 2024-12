Thesocialpost.it - Francesco Damiani, l’ultimo messaggio prima dello schianto a 19 anni: “Sta correndo come un matto”

, 19, ha perso la vita nella notte tra il 20 e il 21 ottobre in un tragico incidente stradale a Bari. «Staun», ha scritto in chat uno dei ragazzi presenti in auto poco. La Mini Cooper su cui viaggiavano, guidata da un 18enne, è uscita di strada all’altezza della spiaggia di Torre Quetta, ribaltandosi più volte fino a fermarsi vicino al mare.Leggi anche: “Un ragazzo d’oro”. Il lavoro e la passione per l’Inter: chi era, morto in un incidente a 18La dinamica dell’incidente, conosciuto da tutti“Checco”, era sul sedile posteriore. L’auto, secondo le indagini della polizia locale di Bari, procedeva a zig zag, forse per mettere alla prova gli pneumatici. La velocità era alta e, sulla strada di ritorno da Torre a Mare verso il centro città, il conducente ha perso il controllo.