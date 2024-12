Justcalcio.com - Edoardo Bove è cosciente, sveglio ed estubato

2024-12-02 11:05:21 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:L’italianogiocatore del Fiorentina caduto privo di sensi domenica nella partita di Serie A contro l’Inter, È sopravvissuto alla notte di ricovero in ospedale senza complicazioni ed è statolunedì.Il centrocampista, 22 anni, èe risponde alle domande dei medici e dei familiarisecondo le prime informazioni diffuse dai media locali, sfollato all’ospedale Careeggi di Firenze (nord). Il giocatore resta in terapia intensiva e sarà sottoposto ad accertamenti nel corso della mattinata.L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è arrivato poco dopo le 9 del mattino all’ospedale di Careggi. in cui si trovano i genitori del calciatore e la sua ragazza.