Lanazione.it - Discarica Cava Fornace. Il comitato alza la voce: "Pronti esposti in Procura"

Una nuova puntata per la battaglia contro la. Sabato a Villa Schiff si è svolto un incontro pubblico, organizzato daldei cittadini contro laper fare il punto "a oltre 6 mesi dal disastro del maggio scorso (nella foto)". Erano presenti rappresentanti del collettivo della Casa Rossa, Nicolini, per il PD montignosino e i membri del. Presenti anche la presidente della Commissione di Controllo diBerti e il segretario provinciale di Sinistra Italiana, Bartolini. Ilha rimarcato come "le azioni politiche dovrebbero essere volte alla tutela ambientale e alla salute dei cittadini, su come i danni ambientali non debbano ricadere sulle comunità, e che dopo quanto accaduto ladeve essere assolutamente ed immediatamente chiusa e l’intera area bonificata perché lì non avrebbe mai dovuto esserci una".