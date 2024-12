Formiche.net - Da capo di MI6 ad ambasciatore negli Usa? Starmer ci pensa

Chi sostituirà la dama Karen Pierce comedella missione britannicaStati Uniti? Il governo laburista di Sir Keirha tempo fino all’inizio dell’anno prossimo per trovare chi occuperà il posto diplomatico più ambito quando l’ambasciatrice, nominata nel 2020 dal premier tory Boris Johnson, lascerà l’incarico. Sessantacinque anni, già rappresentante permanente alle Nazioni Unite e ambasciatrice in Afghanistan, è considerata dal governo laburista la scelta migliore per assicurare i contatti tra Londra e Washington, con la prima capitale che ha cambiato colore politico dopo 14 anni e la seconda che aspetta il secondo insediamento di Donald Trump.In prima fila c’è Peter Mandelson, figura di spicco del mondo blairiano, molto legato a Sir Keir e appena uscito sconfitto nelle elezioni per diventare il prossimo cancelliere dell’Università di Oxford (toccherà a Lord William Hague, ex ministro tory).