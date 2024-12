Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Orlando, 'bene svolta progressista M5S ma su alleanze sia coerente'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Penso sia molto giusto come la segretaria ha declinato la questione: unità, ma non a tutti i costi. Questo non significa rinunciare a essere 'testardamente unitari'. (.). Se partiamo dal confronto sui singoli temi le convergenze ci saranno. Il M5s va sfidato sulla prospettiva del Paese affrontando i singoli temi: diteci cosa volete fare nel merito. Se al tavolo del programma sei d'accordo nove volte su dieci mi sembra difficile riproporre il ragionamento 'tu sì tu no' senza cadere nel ridicolo". Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea, in una intervista al quotidiano La Stampa."Le'variabili' sono un limite enorme. Faccio parte di coloro che possono testimoniare gli effetti negativi di un mancato chiarimento sulla prospettiva. Ma questo problema non si supera con gli aut-aut.