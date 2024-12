Donnapop.it - Ballando con le Stelle, Mariotto perché è andato via? Mille giustificazioni, ma poi spunta un video squallido: guardalo subito

Guillermodacon le? Doponon detti, finalmente la verità:unche spiega tutto!L’ultima puntata del programma di Milly Carlucci ha visto come “ballerina per una notte” l’iconica Amanda Lear; dopo la sua esibizione, poi,ha deciso di abbandonare lo studio e non è più rientrato. Ma? Anche la conduttrice dicon leè rimasta spiazzata da quanto accaduto, nonostante abbia mantenuto la calma.Dopo aver capito che il giurato del programma non sarebbe rientrato, la padrona di casa ha esordito con questa frase: “Non siamo riusciti a recuperarlo, si è allontanato dal teatro“. Nelle ultime ore, poi, sono emerse diverse versioni su quanto successo a, ma ora unchiarisce finalmente la verità.