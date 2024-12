Quotidiano.net - Al via lo scambio di Banco Bpm che forma i giovani

Leggi su Quotidiano.net

UNA DELLE GRANDI SFIDE di oggi per il mondo delle aziende è quella di rinsaldare e consolidare la propria identità culturale costruendo una esperienza professionale appagante per il personale dipendente e fatta di continuo aggiornamento delle competenze. In questo contesto lazione è un driver fondamentale. La Corporate Academy diventa, quindi, lo strumento e il luogo - fisico e virtuale - in cui favorire la diffusione del sapere strategico e la condivisione comunitaria di identità, valori e competenze. È su queste basi che l’Academy diBpm, accanto a consolidati percorsi dizione continua, propone programmi di apprendimento e sviluppo che combinano l’ambito professionale con i valori e la cultura dell’azienda in un’ottica di rafforzamento dell’identità e dell’engagement. Il programma di Mentoring diBpm, nato nel 2022, si inserisce in questo contesto ed è quest’anno alla sua terza edizione.