72 Ore per azzerare la violenza: il video di Pangea realizzato da Riccardo Pirrone con il supporto di CNC Media

Ogni anno, il 25 novembre, durante la Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne, il mondo si unisce per riflettere, sensibilizzare e agire contro ladi genere.Per l’occasione, Fondazioneha lanciato unreel potente e incisivo, prodotto da kirweb sotto la direzione creativa di. Questo progetto trasforma i numeri in un messaggio forte: ogni cifra diventa una testimonianza del tempo che passa, della brutalità che persiste e delle vite che dobbiamo proteggere. Ilè disponibile sulla pagina Instagram diOnlus.L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza sui drammatici dati legati alladi genere e ai femminicidi, che continuano a crescere di anno in anno. Lacontro le donne assume molte forme: psicologica, economica, sessuale o assistita, quando i bambini diventano testimoni delle atrocità che si consumano nelle mura domestiche, spesso il luogo più pericoloso per le donne.