Ilrestodelcarlino.it - Vigor e Castelfidardo Trasferte molto ostiche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Dare continuità" ai risultati che a novembre non sono mancati. Questa la frase ricorrente in casa. Nell’ultimo mese cinque vittorie tra campionato e Coppa Italia e una sconfitta, nell’ultima trasferta, a L’Aquila. E oggi i biancoverdi vorranno tornare a fare punti proprio lontano dal Mancini, in campionato. Si gioca nella romana Riano, per affrontare un Roma City Fc partito all’inizio con ambizioni di vertice, ma che ha trovato sulla sua strada dei problemi (attualmente occupa il 12° posto con 14 punti, un punto in meno del). Con tanto di cambio allenatore un mese fa con Alessandro Boccolini chiamato a sostituire Agenore Maurizi. E con novità anche in squadra. Notizia di venerdì l’arrivo di un rinforzo in difesa, Endurance Omohonria, terzino destro, classe 1999, proveniente dal Campodarsego ma che in precedenza ha indossato le maglie di Mantova, Avellino, Bastia e Portogruaro.