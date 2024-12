Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2024 ore 12:30

DEL 1° DICEMBREORE 12.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TR LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIAE Più AVANTI TRA FLAMINIA E SALARIASULLA STATALE PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO PER UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE SIAMO IN DIREZIONELE ALTRE NOTIZIENELLA CAPITALE QUELLA DI OGGI È LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA, DEL PERIODO AUTUNNO INVERNO-2025STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 POI DALLE 16.30 ALLE 20.30SONO PREVISTE LE CONSUETE DEROGHE CONSULTABILI SUL NOSTRO SITODA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral