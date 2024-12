Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2024 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 1° DICEMBREORE 09.20 GINA PANDOLFOBUONA DOMENICA E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DARISOLTO L’INCIDENTE SULLA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI PRARCO AZZURRO, LA CIRCONE è REGOLARENEL COMPLESSO NON CI SONO NOTIZIE DI RILIEVO SULLAGLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI SULLA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE REGIONALECI AVVICINIAMO ALLE FESTIVITà DI NATALE I CENTRI CITTADINI SI “VESTONO” A FESTAIN PARTICOLARE, A PRIVERNO OGGI SI PROCEDE ALL’ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE,DALLE ORE 07.00 ALLE 18.00 VIA CONSOLARE è INTERESSATA DAL DIVIETO DI TRANSITO FINO AL TERMINE DEI LAVORICI SPOSTIAMOA ZAGAROLO ANCHE QUI PER IL MONTAGGIO DELLE LUMINARIESONO ATTIVI I DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA SU VIA CALANDRELLI E SU VIA FABRINI DALLE ORE 09.