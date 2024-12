Varese-Venezia oggi in tv | programma orario e diretta Serie A 2024 2025 basket

Leggi su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 9^ giornata delladi. Risultati a dir poco altalenanti per la formazione di coach Mandole, che però ha smosso la propria classifica proprio nelle ultime due partite giocate davanti al proprio pubblico, vincendo contro Pistoia e Virtus Bologna. Ora, la sfida a un’altra squadra che non è partita bene e che, dopo aver raccolto tre vittorie consecutive, ha di nuovo rallentato perdendo negli ultimi due turni contro Olimpia Milano e Reggio Emilia. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 1 dicembre sul parquet dell’Itelyum Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi.RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONCOME VEDERE LAA INIL REGOLAMENTO DELLAASTREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming e in esclusiva su Dazn.