Ilgiorno.it - Trota marmorata, estinzione da scongiurare. Servono volontari

L’attività dell’asd Pescatori Alto Verbano è fondamentale per tutelare lae insieme difendere la biodiversità. I, in questi giorni, hanno dato il via alle attività annuali di spremitura e fecondazione all’incubatoio ittico di Maccagno con Pino e Veddasca. Questa fondamentale iniziativa, condotta con dedizione daidella onlus, si prefigge l’obiettivo di conservare la, una specie autoctona in grave pericolo di. La, simbolo della biodiversità fluviale dell’Alto Verbano, è sempre più minacciata dalla perdita di habitat, dalla competizione con specie aliene e dai cambiamenti ambientali. Grazie al lavoro meticoloso, l’incubatoio ittico rappresenta un baluardo per il recupero e la tutela di questa specie unica. Le uova fecondate verranno successivamente incubate fino alla schiusa, per poi essere reintrodotte nei corsi d’acqua dell’Alto Verbano, contribuendo così al ripopolamento e alla conservazione del salmonide.