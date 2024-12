Oasport.it - Salto con gli sci: Andreas Wellinger vince dopo una sola serie la gara di dubbia regolarità a Ruka

Non c’è davvero che dire: asi è svolta unala cui, per le questioni di vento caratterizzanti, ben può definirsi. Troppi i problemi che l’hanno a lungo minacciata e, alla fine, portata a conclusione anticipata, quando la secondala comandava Fettner e, tra vento e neve, si era dovuto interrompere tutto svariate volte. A naso, però, forse si è anche persa l’occasione di non portare a casa dei risultati quantomeno privi di un normale corso delle cose annullando già tutto nella prima.Com’è come non è, è proprio di quella che valgono i risultati, con i primi tre in grado di sfruttare forse le uniche occasioni in cui il corso del vento aveva una parvenza di normalità. A essere dichiarato vincitore è, uno dei quattro a saltare 140 metri o più (146.