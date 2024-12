Liberoquotidiano.it - "Risultati pessimi, su cosa dovrebbero riflettere". Rampini le suona a Landini: cos'è il sindacato

"L'Italia è uno dei paesi europei in cui si sciopera di più". A dirlo è Federico, ospite di 4 di sera nella puntata di domenica 1 dicembre. Qui, su Rete 4, il giornalista mostra i numeri, ossia 518 scioperi in 24 mesi. Tutto vero: "Nella maggior parte dei servizi pubblici negli Stati Uniti lo sciopero è vietato e in quello privato le adesioni sono bassissime. Questo - tiene a precisare - nonostante negli Usa gli stipendi sono più alti del mondo". Per, dunque, "questo è un tema cruciale su cui ildovrebbee da quando ero un ragazzino, l'Italia contende alla Francia il record europeo degli scioperi". E ancora: "Ma idi questa conflittualità perenne sono. I lavoratori italiani rimangono i meno pagati d'Europa". Nel frattempo Cgil e Uil alzano il tiro.