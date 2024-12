Ilfattoquotidiano.it - Meloni predica unità, ma la destra si divide ancora. Tajani: ‘Avanti su difesa comune Ue’. Salvini: ‘No, cautela’. Scintille pure sui migranti

Giorgiatenta si sdrammatizzare le tensioni interne al centro, ma le parole all’insegna dell’non bastano. Anche oggi, infatti, nella coalizione di governo si registrano frizioni tra i due vicepremier, divisiuna volta su questioni militari. Ma andiamo con ordine.Alla fine di una settimana turbolenta per la maggioranza di governo, in cui gli attriti tra Lega e Forza Italia hanno portato prima alla bocciatura dell’emendamento sul canone Rai e poi al ritiro delle norme sulla cybersicurezza dal decreto Giustizia approvato in Consiglio dei ministri,coglie l’occasione dell’assemblea di Noi moderati per utilizzare toni distesi e impedire nuove. “Siamo forze politiche diverse, ognuna ha la sua identità e la sua storia” ma “siamo uniti dalla stessa visione del mondo di fondo, perché crediamo negli stessi valori”, assicura la premier nel videomessaggio inviato al Marriott di Roma.