Lo sguardo e la cura degli “indignati

Giuliana cara, sono molti i motivi per cui sono contenta di aver letto il tuo romanzo L’indignata (TerraRossa edizioni). Mi piace, per cominciare, questo ribaltamento di sguardi. Se fino a poco tempo fa erano gli autori a occuparsi prevalentemente di “pubblico” (nel senso di polis, politico) e le autrici di privato e sentimenti, in questi ultimi anni capita sempre più spesso il contrario. Mi pare che a guadagnarci siano soprattutto i lettori, che dispongono su questi temi di una prospettiva doppia. Un altro motivo è la pluralità di voci: un romanzo corale non solo nella forma, ma anche nella sostanza. L’uso della prima, seconda e terza persona per i tre protagonisti narranti, non è solo uno stratagemma letterario, ma una guida precisa nelle storie che si incrociano. Voci che probabilmente si nutrono anche della tua esperienza di italiana che vive in un altro paese e si esprime in una doppia lingua, e della tua competenza di traduttrice, ovvero di chi, per mestiere, entra nei linguaggi altrui con profondità e rispetto.