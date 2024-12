Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: azzurre per un buon piazzamento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAgiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella(4+6km) di Coppa del Mondo dida, seconda giornata di competizioni nella tappa inaugurale della stagione-2025.Gare a squadre mono sesso che tengono banco nel weekend inaugurale in Finlandia, con la provache vede tre squadre con ambizioni di vittoria e un’Italia rimaneggiata per forza di cose dall’assenza della regina dello scorso inverno con sci e carabina, Lisa Vittozzi.I tre Paesi che partono con ambizioni da gradino più alto del podio sono: Norvegia (Arnekleiv; Knotten; Kirkeeide; Tandrevold), Svezia (Magnusson; Andeon; Öberg H; Öberg E), Francia (Jeanmonnot; Braisaz; Chauveau; Simon). La Germania (Puff; Tannheimer; Kink; Preuss) e l’Italia (Comola; Wierer; Auchentaller; Carrara) sono sicuramente subito dietro ai tre Paesi che dovrebbero sulla carta monopolizzare il podio.