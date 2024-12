Sport.quotidiano.net - Il derby / 1. Passarini: "Tolentino, ci attende un altro esame. Dobbiamo ripetere la prestazione di Montegranaro»

mantenere alta la tensione spendo le difficoltà che ci aspettano in questo match". Presenta così Paolo, allenatore del, la sfida che mette di fronte i cremisi alla Sangiustese, fischio d’inizio alle 15 al "Della Vittoria". "Stiamo affrontando un periodo molto positivo – dice il tecnico cremisi – ma per continuare a fare risultato servirà unadi livello contro una squadra forte. Conosciamo la forza degli avversari, hanno un bel mix di calciatori esperti e giovani interessanti e sono pericolosi in tutti i reparti. Dovremo prestare la massima attenzione in fase difensiva perché giocatori del livello di Grassi, Crescenzi e Handzic sono forti in zona gol". Per illa partita di oggi è un’occasione per continuare il filotto di cinque successi consecutivi e accorciare i primi posti della classifica.