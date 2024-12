Guardiola non scapperà nonostante la corsa triste dei campioni

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-29 15:29:05 Breaking news:Pepdice che non “” dal Manchester City e vuole avere l’opportunità di “ricostruire la squadra sotto molti aspetti”.Domenica il City si dirige contro il Liverpool impantanato in un periodo di forma miserabile che è crollato a un altro minimo martedì sera quando hanno sprecato un vantaggio per 3-0 a 16 minuti dalla fine per pareggiare 3-3 con il Feyenoord.Questo risultato è arrivato dopo cinque sconfitte consecutive in tutte le competizioni, di cui tre in Premier League, che hanno permesso al Liverpool di portarsi in testa alla classifica con un vantaggio di otto punti., che ha firmato un prolungamento del contratto di due anni all’inizio di questo mese, accetta che il periodo di otto anni di successi del City sia stato insostenibile, ma insiste nel dire che è disperato nell’accettare la sfida di ricostruire la squadra a breve e medio termine.