Ilprimatonazionale.it - “Giurato numero 2”, i dubbi morali di Clint Eastwood

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 1 dic – “Ogni giorno, quando mi sveglio, non lascio entrare il vecchio. Dal 1959 il mio segreto è sempre lo stesso: tenermi occupato. Non permetto mai al vecchio di entrare in casa. Ho dovuto cacciarlo fuori perché si era già sistemato comodamente, infastidendomi a tutte le ore e riempiendomi di nostalgia. Bisogna rimanere attivi, vivi, felici e forti. È tutto nella nostra mente, nel nostro atteggiamento e nella nostra mentalità. Siamo giovani indipendentemente dall’età. Bisogna imparare a non lasciarsi scoraggiare dal vecchio che ci aspetta stanco sul ciglio della strada”. Così ha dichiarato non molto tempo faad un giornalista che gli domandava come facesse ad essere ancora così attivo alla sua veneranda età. L’ennesimo capolavoroMa, se le parole spesso restano tali, i fatti invece parlano da soli ed i fatti ci dicono che, a 94 anni,onJr.