"Generosità e amore nel ricordo di Arianna"

‘Gratuità’ e ‘’ sono state le parole più ripetute ieri mattina in occasione dell’incontro in memoria diGiaroli, la giovane 13enne scomparsa l’8 marzo scorso dopo un tragico incidente avvenuto al centro ippico di San Martino in Rio ‘Il Vigneto’, dove è stata colpita dal calcio di un cavallo alla testa. Le persone si sono riunire nella sua scuola media Fassi, nella cui aula magna spica il murales che i compagni di classe le hanno dedicato. ‘Grazie’: questo il nome della manifestazione a carattere sportivo, che proseguirà anche oggi alla palestra Gallesi, finalizzata a ricordare la giovane, ringraziarla per l’esempio di vita che ha dato, e anche per dire ‘grazie’ ai genitori, che, con un gesto di grandissima, hanno acconsentito alla donazione degli organi.