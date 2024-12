Ilgiorno.it - Frontalieri, la tassa sulla salute: confronto senza accordo

Como – È?????? ancora presto per parlare di fumata nera, ma sicuramente l’incontro a Roma tra una delegazione del Canton Ticino guidata dal presidente del Governo Christian Vitta e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non ha dato i frutti sperati dal punto di vista dellaa carico dei. La nuova gabella, prevista dalla Finanziaria dell’anno scorso, non è ancora stata applicata per diverse difficoltà operative. Nella due giorni di incontri, compiuti sotto la supervisione del ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis e del presidente del Gran Consiglio Michele Guerra, proprio sul questo dossier Italia e Svizzera hanno avuto posizioni abbastanza distanti. “Sappiamo che la regione vuole applicare questo contributo sanitario, così è definito da parte loro - ha spiegato il consigliere di Stato Christian Vitta - anche questo è stato un tema di discussione”.