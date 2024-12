Imiglioridififa.com - Fortnite: tutto sul Capitolo 6, Stagione 1 “Cacciatori di Demoni”

Leggi su Imiglioridififa.com

Il6 di, intitolatodi, porta una serie di novità entusiasmanti e un’atmosfera avvolta nel mistero. Con data di inizio il 1° dicembre 2024, dopo un concerto da record, questooffre ai giocatori la possibilità di diventare ronin e affrontare forze oscure su una nuova isola incantevole. Scopriamo in dettaglio le nuove meccaniche di gioco, i personaggi, le mappe e gli oggetti introdotti.C6S1: Nuovi personaggiIl6 presenta una varietà di nuovi personaggi, tra cui:Godzilla: Questo leggendario kaiju non è solo un’aggiunta estetica; la sua presenza influisce sul gameplay. Godzilla appare come un boss che i giocatori possono affrontare in battaglie epiche. Sconfiggerlo non solo offre ricompense, ma permette anche ai giocatori di guadagnare poteri speciali che possono essere utilizzati nelle partite successive.