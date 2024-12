Ilrestodelcarlino.it - Dopo una lite aveva chiuso la moglie in casa: condannato a nove mesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 1 dicembre 2024 –unalainper non farla uscire. Fortunatamente la richiesta di aiuto della donna era stata sentita dai vicini cheno immediatamente allertato la polizia. Per questo motivo il marito, un fermano di 54 anni, è finito alla sbarra per rispondere dell’accusa di violenza privata.aver ascoltato la testimonianza della vittima e quella degli agenti che erano intervenuti per liberare la donna, il giudice del tribunale di Fermo hail 54enne a. Una vicenda di ordinaria follia quella che si era consumata nelmbre scorso 2021 in unadel centro storico, nei pressi della zona di San Francesco. Erano da poco passate le 22 quando i due coniugino iniziato a litigare per contrasti familiari. Ad un certo punto laera degenerata in un turbolento parapiglia e il marito della donna, un 54enne già noto alle forze dell’ordine, era stato colto da un raptus: così, per impedirle di uscire,rinla donna in