Dall’Inghilterra | La Juventus pensa al dopo Vlahovic occhi su Liam Delap

Lapunta, 21enne attaccante dell’Ipswich. Secondo quanto scrive il “Sunday Mirror”, il centravanti sarebbe entrato nei radar di Cristiano Giuntoli nel caso in cui, a fine stagione, dovesse andar via Dusan, il cui contratto è in scadenza nel 2026. Lo stallo nella trattativa per il rinnovo con il centravanti serbo starebbe spingendo il club bianconero a guardarsi intorno. E una delle piste sembra portare proprio a, sul quale però c’è la concorrenza di Chelsea e Manchester United. La Juve intanto muove i primi passi e secondo il Sunday Mirror avrebbe inviato degli osservatori a Portman Road lo scorso weekend per visionare dal vivo. L’ex City è approdato all’Ipswich la scorsa estate per 20 milioni di sterline e in questa stagione ha realizzato 6 gol in 13 presenze.