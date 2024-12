Quifinanza.it - Concorso per funzionari dell’Agenzia delle Entrate, 190 posti: materie, prove e stipendio

L’Agenziaha indetto un nuovo bando diper assumere 190a tempo indeterminato.Per la famiglia professionale deitecnici sono allocati 66, di cui:60 per i servizi tecnici e la logistica (codice60Ft/Tl);6 per l’analisibanche dati immobiliari (6Ft/Mi).Per quella deigestionali sono allocati 124, di cui:49 per l’area gare, contratti pubblici e data protection (49Fg/Gc-Pc);8 per il monitoraggio e l’analisi acquisti (8Fg/Ma);67 per la contabilità, il bilancio e il controllo di gestione (67 Fg/Cb-Au).Quali sono i requisiti per partecipareI requisiti sono quelli di tutti i concorsi pubblici:cittadinanza italiana;godimento dei diritti civili e politici;idoneità fisica.Oltre a competenze generiche come il problem solving, l’affidabilità, la capacità di lavorare in squadra, di comunicazione e organizzazione del lavoro, ci sono requisiti professionali per ogni codice diche riguardando il possesso di un titolo di studio specifico.