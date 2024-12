Udine20.it - Comune di Udine sul podio degli Energy Awards

Ildiha nuovamente conquistato il, promossi dall’APE FVG, raggiungendo la classe A++. La cerimonia si è tenuta a San Lorenzo Isontino giovedì pomeriggio, riconoscendo gli sforzi dell’amministrazione comunale in vari ambiti, tra cui il Censimento del Verde, il Piano Zero del Verde, i Contratti di Fiume, e l’approvvigionamento di energia verde certificata per gli edifici comunali. Elementi chiave di questo successo includono l’implementazione di smart meter e sistemi di risparmio idrico. Insieme aldi, sono stati premiati anche i comuni di Tavagnacco, Caneva e Savogna d’Isonzo.L’assessora all’Ambiente, Energia, Orti Urbani e Contratti di Fiume Eleonora Meloni ha espresso grande soddisfazione per il premio ricevuto: “Un risultato per nulla scontato che conferma l’impegno deldinel sviluppare ogni propria azione e progettualità avendo la massima attenzione per l’ambiente e una sempre maggiore sostenibilità della nostra città,” ha dichiarato.