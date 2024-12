Anteprima24.it - Cgil, nasce la sezione Anpi in memoria di Fiorentino Lieto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 30 Novembre 2024 presso il salone SPI -Avellino in Viale Italia, 40 si è tenuto il congresso fondativo delladelladi Avellino intitolata al sindacalista irpino Raffaelen compagno che manca ogni giorno di più. (LEGGI QUI)Oggi è nata laAvellino in ambito sindacale confederale.Laè stata intitolata al sindacalista Raffaele, un ulteriore presidio di democrazia nel territorio irpino e rafforzamento di partecipazione democratica, formazione valoriale e antifascista nei luoghi di lavoro e presso le sedie Leghe dello SPI.E’ stata eletta presidente dellaDaniela Esposito che nell’insediamento ha precisato la funzione di supporto e sostegno nel solco della Costituzione e dei valori democraatici antifascisti in tutti i luoghi di lavoro e legge dei pensionati, oltre ad azioni mirate, con le associazioni, rivolte ai giovani e giovanissimi per far comprendere i valori fondativi della Repubblica Italiana.