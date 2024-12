Movieplayer.it - Cate Blanchett sullo sviluppo dell'IA: "Un pericolo per il cinema e per la razza umana"

In una recente dichiarazione,, ha parlato'Intelligenza Artificiale, sottolineando la sua preoccupazione per l'industriatografica e per la specieCon l'Intelligenza Artificiale in crescita, ormai usata per molteplici impegni e faccende,teme che rappresenti una minaccia che va oltre Hollywood. La vincitrice di 2 premi Oscar ha recentemente ammesso di essere profondamente preoccupata per l'impatto che l'IA avrà sull'industria'intrattenimento, così come sul resto del mondo. Avendo un alto potenziale per sostituire totalmente chiunque, in ogni lavoro. "È un'industria molto pubblica quella in cui ci troviamo, e credo che le discussioni sull'IA non siano state diffuse fino allo sciopero degli sceneggiatori, e siano state davvero portate davanti al pubblico", ha dichiarato alla BBC.