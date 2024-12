Sport.quotidiano.net - Baseball Poviglio rafforza lo staff tecnico. Ingaggiato il coach cubano Jesus Rojas Redonet

per la Platform-Tmc, che arricchisce il propriocol 45enne Sergio. Dopo una stagione conclusa con la salvezza nel massimo campionato della prima squadra e il titolo regionale Under 18, la società del presidente Andrea Giovanardi ha deciso di rinforzare ulteriormente la propria struttura, andando in controtendenza rispetto alle rivali: nel periodo invernale, in quanto privo di gare, si è soliti rinunciare alle prestazioni deistranieri, mentre in via Gruara hanno deciso di portare subito il nuovo arrivato in terra reggiana, permettendogli in tal modo di conoscere, programmare e lavorare sui fondamentali tecnici degli atleti bianco-blu nei 4 mesi che li separano dal via ufficiale della stagione 2025., in patria, vanta un curriculum importante ed è conosciuto personalmente dall’altropoviglieseEscudero e dal pitcher Frank Medina: specializzato nel vivaio, si occuperà sia delle giovani leve che della prima squadra.