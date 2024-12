Anticipazionitv.it - Antonella Mosetti nella bufera: la frase infelice divide il web

, una delle protagoniste della televisione italiana, è tornata a far parlare di sé. Dopo anni lontana dai riflettori, la showgirl ha pubblicato un post su Instagram che ha suscitato critiche e acceso il dibattito online. La, giudicata inopportuna, ha spinto molti a interrogarsi su cosa fa oggie su cosa abbia determinato il suo allontanamento dalla TV.Il commento su Instagram che ha diviso il pubblicoDurante la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne,ha scritto sul suo profilo Instagram: “Hai OnlyFans? Non lavori più in TV. Questa è violenza.”Il commento ha immediatamente generato una valanga di reazioni. Molti utenti hanno criticato la showgirl per l’accostamento tra la sua situazione personale e un tema così delicato come la violenza di genere.