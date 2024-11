Zonawrestling.net - WWE Survivor Series: War Games 2024 – Preview

Buon fine settimana tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una delle più importantidell’anno per quanto riguarda la World Wrestling Entertainment, quella di, ormai da qualche anno, War, evento che avrà luogo dalla Rogers Arena di Vancouver, British Columbia, Canada. Non perdiamo tempo. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti.IiWARMATCHRoman Reigns, The Usos, Sami Zayn & CM Punk vs The Bloodline & Bronson Reed Continuo a pensare che Solo Sikoa sarà il campione di transizione per consegnare la cintura nelle mani di Roman Reigns, e credo che questo Match possa essere l’inizio della scalata. Lo penso perché da qualche tempo ho come il sentore che il signor Paul Heyman, vedremo come lo giustificheranno, possa tradire Roam Reigns, e sarà proprio la sua presenza ad aiutare Sikoa a conquistare, seppur momentaneamente, la cintura.