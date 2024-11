Calciomercato.it - Venezia, altra sconfitta e ultimo posto: Di Francesco sempre più in bilico

Ancora unaper il: quartaconsecutiva per la formazione lagunare che perde anche sul campo del BolognaOra rischia seriamente di traballare la panchina di Eusebio Di. Il tecnico ex Roma rischia di essere esonerato dopo lamaturata al Dall’Ara.Eusebio Dia rischio esonero (LaPresse) – Calciomercato.itIl copione si ripete in casa. Ancora una volta la squadra di Eusebio Diè uscitadalla trasferta di Bologna. Si è trattato del quarto ko consecutivo per la squadra lagunare che ormai da settimane deve fare i conti con risultati negativi anche se a fronte di prestazioni positive. Ad onor del vero, nella partita del Dall’Ara la formazione arancioneroverde ha faticato di più rispetto alle ultime uscite, creando meno occasioni e – soprattutto – concedendo molte più occasioni in una partita il cui risultato sarebbe potuto essere più rotondo.