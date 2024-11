Zonawrestling.net - TNA: Un nuovo capitolo per Matt Riddle che fa il suo debutto a Turning Point

della TNA Wrestling ha avuto luogo il 29 novembre al Benton Convention Center di Winston-Salem, North Carolina. È stata una serata importante per la compagnia, che ha visto anche ildi.In un match a sei uomini, i campioni di coppia del mondo TNA, The Hardys, insieme ad Ace Austin degli ABC, hanno affrontato Zachary Wentz dei The Rascalz e “Time Splitter” Kushida. Per il match era stato annunciato un partner misterioso a causa dell’assenza di Trey Miguel, e si è rivelato essere proprio.#has debuted for #TNA at #TNA!!!! pic.twitter.com/CbWmusAENU— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) November 30, 2024 Questo è stato un grandepernella TNA Wrestling e ha segnato anche il suo ritorno nel wrestling professionistico dopo molto tempo.