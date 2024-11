Anteprima24.it - SERIE C/ Benevento-Cerignola, segui la diretta testuale

Tempo di lettura: < 1 minutosi affrontano al “Ciro Vigorito” nel 17esimo turno di campionato. Le due squadre sono separate da quattro punti con i padroni di casa in vetta a quota 33. Tra le mura amiche i sanniti hanno vinto in sette occasioni pareggiando solo con l’Avellino. In trasferta ilè stato capace di tre blitz con un score totale di tre sconfitte e due pareggi. FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Ferrara; Talia, Prisco; Lamesta, Acampora, Simonetti; Manconi. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Viscardi, Sena, Veltri, Meccariello, Tosca, Agazzi, Viviani, Borello, Carfora, Starita, Lanini, Perlingieri. All.: Gaetano AuteriAudace(3-5-2): Saracco; Martinelli, Capomaggio, Visentin; Coccia, Tascone, Bianchini, Paolucci, Russo; Jallow, Salvemini.