Lanazione.it - Murlo, la polizia ripulisce area di spaccio

Leggi su Lanazione.it

Ladi Stato ha organizzato un intervento per ’ripulire’ una piazza dinei boschi della provincia. Gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di un’attività finalizzata al contrasto dellodi stupefacenti nei boschi, hanno individuato al’ennesima piazzola nel fitto della vegetazione, utilizzata dagli spacciatori come base per i loro affari illeciti. Le varie segnalazioni di cittadini, cacciatori, gestori di strutture ricettive, ma anche di semplici escursionisti, ha indotto gli uomini della Mobile senese a intervenire. L’anomalo via vai di persone di ogni età, nonché la preoccupazione di fare brutti incontri semplicemente passeggiando nel verde, erano infatti diventati intollerabili per i cittadini. Per questo, dopo alcuni sopralluoghi e appostamenti, gli agenti hanno localizzato la tenda dei presunti malfattori.