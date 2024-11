Sport.quotidiano.net - Mandelli "Vogliamo il salto di qualità"

Paolo, atto terzo. Dopo la non fortunatissima trasferta di Cosenza, nella quale il suo Modena ha raccolto meno di quanto avrebbe forse meritato, è arrivato il momento della seconda trasferta consecutiva, quella sul campo tabù del Mantova, dove i canarini hanno vinto soltanto una volta, oltre mezzo secolo fa. Il mister canarino, nella consueta chiacchierata della vigilia ha parlato di questa delicata partita che andrà in scena allo stadio ’Martelli’. "La squadra in settimana durante il lavoro mi dimostra che ha voglia di vincere e di avere una classifica diversa, vedo una grande voglia di essere gruppo. Ovvio che ci sono sempre degli aspetti su cui dobbiamo migliorare, se riusciamo pian piano ad avere una classifica più buona diventa anche più facile mettere a punto anche i piccoli dettagli, quando hai il vento alle spalle tutto ti sembra meno complicato.