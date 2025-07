San Godenzo donna trovata morta su sentiero | si indaga per omicidio E’ una 40enne tedesca

Una mattina di tristezza a San Godenzo, dove una donna tedesca di 40 anni è stata trovata senza vita su un sentiero a Castagno d'Andrea. La Procura di Firenze ha aperto un'indagine per omicidio, sospettando che la morte sia avvenuta in modo violento. La comunità è sotto shock, mentre gli inquirenti lavorano senza sosta per chiarire i dettagli di questa tragica vicenda e consegnare giustizia.

La Procura di Firenze indaga per omicidio e ritiene che la donna trovata morta stamattina, 2 luglio 2025, su un sentiero a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo, sia morta in maniera violenta

Firenze: donna trovata morta lungo un sentiero a San Godenzo. Indagini in corso - Un altro enigma scuote la tranquillità di San Godenzo, in provincia di Firenze, dove stamattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna lungo un sentiero che conduce verso il Monte Falterona.

San Godenzo, donna trovata morta sul sentiero. "Qualcuno l'ha uccisa", si indaga per omicidio

San Godenzo, donna trovata morta su un sentiero - Il corpo, con diverse ferite, è stato rinvenuto su una strada sterrata che porta al monte Falterona.