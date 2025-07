I 13 registi con più di un film nella lista dei migliori film del XXI secolo del nytimes

La scena cinematografica contemporanea è un vero e proprio mosaico di talenti, con registi di grande spessore che dominano le classifiche dei migliori film del XXI secolo. Un'indagine del New York Times ha evidenziato ben 13 registi con più di un’opera inserita in questa prestigiosa lista, tra cui il visionario Bong Joon-ho con "Parasite" in vetta. Scopriamo insieme i protagonisti di questa rivoluzione cinematografica e i capolavori che hanno segnato un'epoca.

La scena cinematografica contemporanea vede la presenza di numerosi registi di grande rilievo, molti dei quali hanno più di un film inserito nelle classifiche dei migliori del XXI secolo. Un'importante indagine promossa dal The New York Times ha raccolto le opinioni di attori e registi per stilare una lista delle 100 pellicole più significative degli ultimi 25 anni. Tra queste, il film Parasite, diretto da Bong Joon-ho, si è posizionato in vetta alla classifica. registi di spicco nel XXI secolo: analisi delle loro opere più rappresentative. Spike Jonze: due film tra i migliori del nuovo millennio.

