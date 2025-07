Giroud e il ritorno a casa | ufficiale l' ingaggio al Lille

Dopo tredici anni di successi e sfide tra Premier League e altri grandi palcoscenici europei, Olivier Giroud torna ufficialmente a casa, firmando con il Lille. Un ritorno alle origini che suggella un percorso ricco di emozioni e trionfi, dimostrando come il cuore e la passione possano guidare una carriera straordinaria. La sua avventura francese riprende ora un nuovo capitolo, pronto a scrivere altre pagine indimenticabili.

Lille, 2 luglio 2025 – Era il 26 giugno del 2012 quando Olivier Giroud abbandonava il Montpellier per approdare all' Arsenal a fronte di circa 12 milioni di sterline. L'attaccante, fresco campione di Francia, di affacciava per la prima volta in un campionato diverso, non sapendo che sarebbe stato lontano da casa per ben tredici anni. Da quel momento in poi, la carriera del francese è decollata: 105 gol in 253 presenze con i Gunners, 39 reti in 119 apparizioni con il Chelsea, 49 centri in 132 gare con il Milan e, infine, il Los Angeles FC, dove i gol sono stati 5 in 34 partite giocate. In questi anni, l'attaccante ha vinto di tutto: dalle 4 FA Cup (tre con l'Arsenal e una con il Chelsea), fino alle tre Community Shield con i Gunners, ma anche il campionato italiano con il Milan, l'Europa League e la Champions con i blues. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net