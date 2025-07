Clima | allarme caldo due morti in Sardegna e uno a Genova

Il caldo estremo sta facendo strage, con due vittime in Sardegna e una a Genova, testimoniando l'urgenza di affrontare l'emergenza climatica che avanza inesorabile. Le alte temperature continuano a mettere a rischio vite umane, dimostrando che i cambiamenti climatici non sono pi√Ļ un problema lontano, ma una realt√† vicina e devastante. √ą fondamentale agire subito per proteggere il nostro futuro e quello delle prossime generazioni.

Il caldo e l'evoluzione del clima de mondo non perdonano e in queste ore aumenta il bilancio delle vittime in Europa e in Italia. Due persone sono morte in Sardegna, mentre si trovavano in spiaggia, e una a Genova, sempre a causa delle alte temperature. Le vittime sarde sono un 75enne, che è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale, e un 60enne, anche lui colto da un malore, a San Teodoro, sulla spiaggia di Lu Impostu, non distante dal luogo della prima tragedia. In entrambi i casi è stato chiamato il 118, che ha provato invano a salvare le due persone. In Sardegna le temperature in questi giorni hanno superato i 40 gradi.

