Tour de France 2025 in tv | dove vederlo in chiaro e a pagamento Chi sono i commentatori

Sei pronto a vivere l’emozione del Tour de France 2025? Dall’8 luglio alle strade di Lille fino all’iconica Parigi, 21 tappe mozzafiato ti aspettano. Ma dove puoi seguire questa magnifica corsa in tv, in chiaro o a pagamento? Scopri i canali e i commentatori che renderanno ogni pedalata ancora più coinvolgente. Tutto in attesa di conoscere chi alza per primo la vittoria…

Bologna, 2 luglio 2025 – Sabato 5 luglio parte il Tour de France 2025. Il via da Lille, poi l’arrivo a Parigi il 27 luglio dopo 21 tappe e 3338 chilometri. Sarà grande spettacolo per gli appassionati che potranno godersi la sfida tra i quattro big della corsa: Tadej Pogacar, il campione uscente, Jonas Vingegaard, lo sfidante principale, Remco Evenepoel, il campione olimpico, e Primoz Roglic, il più sfortunato e mai vincitore a Parigi. Tutto in tv, o in streaming, sia in chiaro che a pagamento. Poi, le salite, tra i Pirenei e le Alpi con quasi tutte quelle più iconiche e famose. Ci saranno Tourmalet e Mont Ventoux, ma attenzione anche a Hautacam e La Plagne, arrivi in salita, e poi il Col de la Loze, la vetta più alta e dominante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025 in tv: dove vederlo in chiaro e a pagamento. Chi sono i commentatori

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d'Italia cattura l'attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

