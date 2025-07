Sciopero del personale Fs il 7 e l' 8 luglio

Il prossimo 7 e 8 luglio, i pendolari italiani dovranno prepararsi a un possibile disservizio: uno sciopero nazionale del personale FS Italiane, proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Lavoratori incerti e viaggiatori in attesa di aggiornamenti, attenzione alle eventuali variazioni sui collegamenti ferroviari. Resta con noi per scoprire come gestire al meglio questa situazione e mantenere il viaggio sotto controllo.

Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 21 di lunedì 7, alle ore 18 di martedì 8 luglio. Lo comunica Fs in una nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero del personale Fs il 7 e l'8 luglio

