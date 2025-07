Tour de France 2025 soltanto 11 italiani al via Ma non sarà record negativo

A tre giorni dal via del Tour de France 2025, l’Italia si presenta con un roster di soli 11 ciclisti, un numero che segna un record negativo rispetto alle edizioni passate. Nonostante le sfide e le assenze, gli atleti italiani pronti a confrontarsi sulla celebre strada di Lille promettono emozioni e battaglie epiche. Riusciranno i nostri corridori a superare le aspettative e lasciare un segno indelebile in questa Grande Boucle?

Roma, 2 luglio 2025 - A tre giorni dall'inizio del Tour de France 2025 tutte le squadre al via di Lille hanno presentato il proprio roster, seppur ancora passibile di modifiche fino all'ultimo secondo. Difficilmente però salirà il numero degli italiani presenti alla prossima Grande Boucle, che saranno appena 11. Gli italiani al Tour de France 2025. Jonathan Milan, Simone Consonni, Filippo Ganna, Edoardo Affini, Matteo Trentin, Alberto Dainese, Davide Ballerini, Simone Velasco, Vincenzo Albanese, Mattia Cattaneo e Gianni Moscon: praticamente una squadra di calcio, per un numero esiguo ma ormai in linea con il trend degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, soltanto 11 italiani al via. Ma non sarà record negativo

